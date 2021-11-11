迪士尼公布上季（10月2日止）線上影片串流服務Disney+訂戶增加210萬戶，小於華爾街預期的1020萬戶，更是該服務推出2年來最小增幅，主因是疫情拖累影片製作進度。迪士尼位在全球的主題樂園歷經疫情後終於在上季全數恢復營業，使主題樂園營業獲利達到6.4億美元，但低於華爾街預期的9.4億美元，使公司股價在11日盤前下跌5％。