迪士尼上季線上串流訂戶增幅縮小 20:582021/11/11 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼公布上季（10月2日止）線上影片串流服務Disney+訂戶增加210萬戶，小於華爾街預期的1020萬戶，更是該服務推出2年來最小增幅，主因是疫情拖累影片製作進度。迪士尼位在全球的主題樂園歷經疫情後終於在上季全數恢復營業，使主題樂園營業獲利達到6.4億美元，但低於華爾街預期的9.4億美元，使公司股價在11日盤前下跌5％。 客戶拉貨強勁 捷流第三季EPS創單季次高 東台、上銀 前十月營收勝去年全年 #全球 #上季 #訂戶 #華爾街 #主題樂園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網家上月業績雙增 迎最旺雙11 04:102021/11/11 證券．權證 維田 今年營收、獲利將創新高 16:592021/11/11 財經 Appier第三季營收年增50％寫新高 再上調財測目標 19:592021/11/11 財經 新普上季雙率雙升 登11年新高 19:112021/11/11 財經 鋁料價格上漲及高海運成本影響 吉茂Q3獲利較第二季下滑 11:402021/11/11 財經 《電機股》捷流閥業Q3獲利攀次高 前3季每股賺6.29元 11:082021/11/11 財經 《光電股》富采前3季每股賺2.56元優預期 下午法說登場 12:162021/11/11 財經 英特磊磷化銦發威 訂單覆蓋到明年首季 17:102021/11/11 財經 強信-KY前三季EPS達1.97元 訂單能見度至少明年首季 11:122021/11/11 財經 《半導體》外資大讚股后雲實力 信驊上看3000元 12:162021/11/11 財經 《電機股》強信前3季每股盈餘1.97元 毛利率續升 11:252021/11/11 財經 財經熱門新聞 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。