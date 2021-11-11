前駐泰國代表李應元於今（11）日晚間傳出因壺腹癌在台大醫院過世，享壽68歲。民進黨立委莊瑞雄在臉書證實此事，並表示，「永別了！黑名單的勇士！」

駐泰國代表李應元因感染大腸桿菌身體不適，8月初向蔡英文總統提出辭呈，回國進行調理與醫療。李應元8月26日離任返台，明顯身形型消瘦，與往日形體大有不同，見到媒體前來採訪，仍然很有精神地道謝、並雙手合十謝謝大家。

總統府8月4日發布總統令，李應元已准辭職，應予免職，自9月1日生效。李應元當天發表公開信表示，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，與家人商議後，決定向蔡總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療。

李應元於今（11）日晚間傳出因壺腹癌在台大醫院過世，享壽68歲。民進黨立委莊瑞雄在臉書寫道，「永別了！黑名單的勇士，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣」，並說，李應元對抗國民黨威權、信仰民主自由，他的人生是台灣民主化的縮影，雖然他已離開，但他追求民主自由的勇氣會留下，我也會延續他的精神繼續走下去。