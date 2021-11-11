全美房仲協會（NAR）10日公布美國第三季183個地區房市調查，高達99％地區房市的獨棟中古住宅中間價均較去年同期成長，當中78％地區呈兩位數增幅。儘管如此，房價上漲速度較第二季放緩。

NAR指美國第三季住宅中間價36萬3700美元，房價最高地區集中加州都會區。

像聖荷西、森尼韋爾和聖塔克拉拉等中間價達165萬美元。舊金山、奧克蘭和希活135萬美元。安那翰、聖塔安娜和爾灣110萬美元。洛杉磯、長島和格倫代爾逾86萬美元。至於夏威夷的檀香山也接近105萬美元。

雖然外界認為買家需求持續強勁，和利率處歷來最低水準，帶動全美幾乎所有地區房價上漲，但第三季全美住宅中間價年增16％，年增幅度低於第二季的22.9％。

不過，第三季有部份市區房價漲幅逾30％。像德州的奧斯汀與朗德羅克年增33.5％。佛羅里達州的那不勒斯、伊莫卡利和馬可島年增32％。愛達荷州博伊西和楠帕年增31.5％。

NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）說：「雖然房價持續往上漲，但第三季攀升幅度已放緩。」他預期明年初會有更多房屋供應，讓待售住宅數量增加和房資利率走高，將明顯地降低房價上漲的速度。

按房價呈兩位數年增幅度的地區占全美房市比例來看，第三季的78％明顯低於第二季的94％。

即使房價增幅放緩，但幾乎全美所有地區的房價居高不下，不斷挑戰買家的負擔能力，讓許多潛在買家愈來愈難置業。

第三季全美獨棟住宅中間價較去年增加5萬零300美元，即使平均房貸利率仍相對低，但貸款金額上升，就等於每月償還房貸金額也增加。

按全美住宅中間價計算，貸款八成和30年期固定房貸利率，每月償還金額就較去年同期增加156美元至1214美元。