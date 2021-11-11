閻奕格日前受邀在PChome雙11小巨蛋演唱會擔任表演嘉賓，特邀人氣女團HUR合作，化身一夜限定女團團員霸氣登場，帶來帥氣又性感的舞蹈，閻奕格在現場連唱三首熱門夯曲，〈分就分了〉、〈愛上現在的我〉、〈You & I〉，並在最後與新生代人氣女團HUR合作〈Pain Killer〉一曲，更難得穿上鏤空上衣與大腿開衩的造型長褲小露性感。

閻奕格在選秀節目擔任評審時曾看過HUR的現場演出，她表示：「從她們成團以來，就有關注她們，也很喜歡帥氣又帶點性感風格的演出，很有態度，所以這次在構想表演內容的時候，就想到邀請她們一起合作。」她也透露邀約時候的趣事，本打算到HUR練舞室突擊，卻被滿屋子的鏡子穿了幫，閻奕格笑說：「雖然這個驚喜有點ㄎㄧㄤ，但看到HUR團員們獲邀時的雀躍表情，還是很開心。」

自我要求高的閻奕格為了此次演出狂練一個月，更事先自主舞蹈練習，希望合體練唱時能更順利，她說：「女團的表演很重視整齊度，協調與一致性很重要，需要默契，跟自己一個人與舞者們一起唱跳的表演很不一樣，這次的女團初體驗很過癮。」

閻奕格的Podcast節目《J格來尬聊》也經營得有聲有色，更與《呱吉》、《馬克信箱》、《台灣通勤第一品牌》等節目一起獲選為「Apple Podcast 2020年度精選-年度最愛推薦」十大之一。兩季節目共35集，訪問了50位歌手、演員、Youtuber，閻奕格驚訝表示：「我聽到統計數字後真的嚇了一跳，沒想到竟然已經訪問了這麼多人！」回憶起節目的點點滴滴，她說：「我從一開始不懂如何銜接話題，漸漸累積經驗，到後來能夠找到不同的切入點引導來賓，也開始體會主持工作的樂趣，很享受過程，學到很多。」