百桂食品工廠的小開張姓主嫌（中）等3名同夥涉嫌毆打宋姓男大生，10日晚上被警方拘提到案，警詢後依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署。（盧金足攝）

18歲宋姓男大生遭3名駕駛瑪莎拉蒂的富二代打成昏迷一案，震驚社會。其中瑪莎拉蒂的車主為23歲張姓男子，被起底為彰化百桂食品的富二代，張父受訪時透露，兒子幼時曾被霸凌，說家中的特色就是「講義氣與守承諾」，可能這風格在某些地方不一定是對的。

張父11日上午在百桂食品工廠舉行記者會，希望有機會能向被害人道歉，對於教子無方也會負起責任，兒子動手打人就是不對，他也該對自己的行為付出應有的法律責任，對於網友的批評指教他全都虛心接受。

張父說，他與太太育有兩子，張男與張男哥哥，十多年前與太太離異，哥哥跟著他在溪湖工廠上班，張男則是在台中與媽媽同住，平時張男會協助工廠跑業務抽傭金，他白手起家打拚食品廠，對於子女的教育甚嚴，可能因此讓孩子叛逆有偏差行為。

至於瑪莎拉蒂跑車，張父說兒子喜歡玩車，該輛跑車式是兒子用張母的名義貸款買來的中古車，頭期款為張母代付，剩餘款項則是兒子自行分期繳納。

據《ETtoday新聞雲》報導，張父透露，兒子幼時因為嬰兒肥，經常被同儕取綽號，在國小時也遭到霸凌，長大後努力運動健身，高中就讀體育班時，擔任了高爾夫球校隊隊長，張父也談及家中的特色就是講義氣與守承諾，「可能在某些地方這樣的風格不一定是對的」。