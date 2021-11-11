由台、韓跨國合創的音樂劇「徽因」，11月12日至14日將於台中國家歌劇院登場，今（11）日舉辦彩排記者會，主要演員陳品伶、蕭景鴻（阿弟）、周定緯、李杏及鍾政均等出席。廣藝基金會執行長楊忠衡表示，歡迎大家把握此次全台首演的機會，一起來見證歷史。

跨國合作、備受矚目的「徽因」，由廣藝基金會與韓國知名劇場導演徐在亨，「英雄」、「與神同行-陽世篇」、「王世子失蹤事件」等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜合作，強強聯手！全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因與愛慕她的三個男人，共同交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的傳奇生命故事。

楊忠衡今日致詞時表示，「徽因」一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經過台韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，體現出攸關當代女性地位、對於未來渴求的浪漫情懷，且提煉出值得現代人們取法的本質與精神。疫情之下今年費盡千辛萬苦，才促成首度台韓合製的音樂劇「徽因」問世，並獲韓國第15屆「大邱國際音樂劇節（DIMF）」特別邀請，6月26-27日展開首演。

楊忠衡指出，一如韓文版劇名「Toward-活在未來的女子，徽因」，韓國編導選擇此一題材，並非基於「美化」歷史人物，而是透過類似「借古諷今」、有感而發，激起人們對於未來的渴求：進而打破窠臼，跨出當前疫情時空，獲取前瞻的動力，尋求啟發、解答。

今日記者會中特別播映，不克來台出席的韓方總導演徐在亨、編劇韓雅凜致詞影片，針對參與首度台韓合製的音樂劇「徽因」，兩人不僅深感意義重大；並強調在其心目中，林徽因是個結合現在與過去，永不放棄、走向未來的時代女性。而記者會現場呈現的「戰爭」、「親吻」兩首歌曲，也贏得出席貴賓、媒體的熱烈掌聲。

「徽因」由林徽因臨死前，寫信給生命中重要的四個人：人生啟蒙導師「金岳霖」、人生伴侶「梁思成」、靈感與創作的動力「徐志摩」，以及重要作家好友「冰心」揭開全劇的序幕；身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，前衛的思想、對於永恆志業的追求，終讓她在建築、藝術及文學方面留下深遠的成就。

除導演韋以丞、音樂總監暨詞曲創作張芯慈外，「徽因」的演員陣容堅強，邀集劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，包括知名音樂劇演員陳品伶擔綱林徽因；偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成；出道選秀節目「超級星光大道」被封為「舞王」的周定緯飾演金岳霖；曾入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心；徐志摩一角則交由偶像劇新生代演員鍾政均。

廣藝劇場No.5「徽因」11月12日至14日將於台中國家歌劇院演出，即日起至11月14日推出四人套票85折，歡迎有興趣的民眾踴躍購票參與，購票請洽詢兩廳院OPENTIX售票系統、udn售票網。