面臨氣候變遷的巨大威脅，減排溫室氣體，控制地球溫度上升在攝氏1.5度內，成為各國政府首要目標之一，而綠色債券具備專款專用特質，募得款項將用於綠色投資計畫，如：再生能源、提升能源效率發展等，有助於減量溫室氣體，被各國政府視為重點發展的金融項目，積極鼓勵企業等發行。看準綠債投資商機，鋒裕匯理投信推出台灣首檔綠色債券基金，提供投資人兼顧收益永續並為綠色地球貢獻心力的理財選擇。

鋒裕匯理投信向金管會申請募集「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金」，已於11月10日獲准募集，保管銀行為元大銀行。本基金為台灣首檔綠色債券基金，投資國內外符合「投資等級綠色債券」之債券總金額不得低於淨資產價值的70％；並預計有新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣多元計價幣別。本基金風險收益等級為RR2。

綠色債券市場深具發展潛力，全球綠色債券的發行規模正快速成長，根據資料，綠色債券規模過去五年每年成長50％，市值已突破1.4兆美元。同時，觀察2021年初至今，綠色債券發行量為3860億美元，僅占全球債券發行量約3％，顯示綠色債券未來發行量的成長空間仍值得期待。

鋒裕匯理資產管理(Amundi Asset Management)是綠色債券領域的翹楚，具備宏觀國際視野，已陸續與三大國際組織合作推出綠色債券金融商品，重要發展里程碑如下。

2018年：與國際金融公司(International Finance Corporation，IFC)合作發行當時全球最大的綠債產品Amundi Planet Emerging Green One，成立時規模達14億美元。

2019年：與歐洲投資銀行(European Investment Bank，EIB) 推出綠色信貸計畫，加速歐洲能源轉型。

2019年：與亞洲基礎建設投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB)合作推出亞洲首發的亞洲氣候債券產品，募集金額達5億美元。

2021年：聯合國氣候峰會（COP26）期間，國際金融公司(International Finance Corporation，IFC)宣布委任管理「Build-Back-Better Emerging Markets Sustainable Transaction (“BEST”) strategy」達20億美元的帳戶，用以投資發展中國家之企業和金融機構發行的永續債券。

鋒裕匯理資產管理為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司，在台灣由鋒裕匯理投信深耕，專注將母集團的投資實力與專業知識在地化。

鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，市場投資人正尋找能兼顧收益與能為環境帶來正面效益的產品，而綠債符合這兩項利多特質。

鋒裕匯理投信致力將集團優質的永續產品提供給台灣投資人，看好綠債市場的未來發展潛力，本次推出全台首檔綠債基金，用投資為綠色地球盡一份心力，並同時掌握中長線成長題材的收益機會。