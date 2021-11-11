67歲「音樂教父」羅大佑11日於誠品電影院舉行羅大佑「宜花東鹿記」巡演紀錄片特映會。他去年因脊椎滑脫、骨刺等問題，開刀住院，僅休息2個月，開始進行巡演，他坦言當時心情緊張，因為開刀後，赫然發現聲音變得有點不一樣，一心想盡快完成演出計畫，所幸皆已順利康復。

羅大佑與老婆育有9歲女兒，一家三口感情甜蜜，他自認當爸後，變得很有耐心，在疫情期間，珍惜與家人相處時光，曾有被女兒吵鬧、逼瘋？他幽默說：「這不就是當一個爸爸要學的嗎？要如何不瘋掉。」他把女兒當成小情人，私下享受與女兒單獨外出約會，他打趣說：「媽媽不準來。」老婆難免會吃醋，他也會貼心安慰老婆，相約全家一起出去吃飯。

他在2020年8月展開「宜花東鹿戶外直播巡演之旅」獲得好評，破百萬人次在線上觀看，特映會上，羅大佑開心宣布好消息，「宜花東鹿」巡演將移師台北萬華舉辦台北安可場，他從小在萬華長大，加上疫情期間萬華被封為重災區，他希望透過音樂可以療癒大眾，被問及求學時有經過阿公店被搭訕經驗？他笑說沒有，「阿姨不喜歡我，阿姨覺得我沒有錢。」

近年來疫情肆虐全球，人心惶惶，羅大佑特別擔心9歲女兒、家人等，為了安全起見，他先前已在境外施打2劑BNT疫苗，對於境外地點，他低調說不方便透露。全台疫情趨緩，他已開始外出運動，現在選擇深夜時刻、人煙稀少的地點去慢跑，體力維持不錯。