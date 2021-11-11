針對衛福部長陳時中未戴口罩嗨唱的短片被國民黨立委賴士葆指其中一女「頭髮這麼長應該是飯局妹」，高雄巿議員黃捷臉書PO文說，賴士葆應該跟全台灣長頭髮的民眾道歉，並反批賴是低俗沒人格的臭流氓行為。

「頭髮這麼長就應該是飯局妹？」黃捷臉書指出，這兩天，造謠衛福部長陳時中開趴的影片在藍營社群瘋傳，即使陳已經出來澄清影片是去年6月時所拍，但國民黨立委賴士葆卻說，旁邊的女子頭髮這麼長，應該是飯局妹。

黃捷說，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為，都什麼時代了，還有人用頭髮長短來對一個人品頭論足？賴士葆是活在石器時代嗎？過去他的好戰友林郁方，也曾攻擊林昶佐「頭髮比女人還長」、「心理不正常」。

她反問國民黨，請問雷神索爾、金城武、山下智久、五月天瑪莎、還有唐鳳政委，都是長頭髮的代表，難道他們都是飯局妹、都是「心理不正常」嗎？

PO文最後，黃捷請國民黨主席朱立倫好好管一下這些發言，不要動不動就性別歧視、髮型歧視、職業歧視，協助他們盡速融入21世紀的多元社會。