全球大量的投資者正在擔心全球負債最多的房地產公司中國恒大集團可能會轟然倒塌，並引發大規模與影響深遠的損失。不過，美媒引述知情人消息說，中國政府正在盡力讓這種情況不要出現，而是要求該公司逐步出售資產維持營運，再 慢慢拆解這家大型地產開發商，這也是大陸多年來其面臨的最大金融挑戰之一。

《華爾街日報》引述知情人士的說法和政府的官方聲明表示，逐涉拆解恒大的計劃涉及出售中國恒大的資產來控制該公司突然倒塌的風險，同時也控制購房者和參與其項目的企業遭受的損失。而大陸官方必須在不破壞房地產榮景的情況下做到這一點。

目前規模約3000億美元的債務讓中國恒大不堪重負，其中包括近200億美元的未償還美元債券。知情人士稱，保障外國投資者並不是一個優先事項。不過，其中一位人士表示，北京方面仍在密切關注形勢，因為仍需要保持信貸市場健康運作，並防止其他房地產開發商倒閉，維護好中國的形象。

報導表示，目前工作重點仍是恒大數百個陷入停滯的項目，其間可能會引入其他開發商接手。知情人士說，應中共官方要求，恒大這些項目所涉的約200個城市大多已經成立了工作組，協助管理這一過程。地方政府已經接到命令，要求組織會計人員審查恒大在當地的財務狀況，與其他開發商商討未完工項目的後續，並成立執法小組監測公眾是否有不滿情緒。

報導還說，中共官方目苛最關心的問題是確保已經付款的房子能夠得到交付。恒大預售了100多萬套仍未完工的預售屋，如果無法交屋，將打擊民眾對房地產市場的信心。而房地產行業佔中國經濟活動的1/4左右，也是一般家庭財富的佔最主要成份。

知情人士稱，在一些項目剛剛開展的地方，當地政府已要求中國恒大取消項目，並向購房者退還款項。此外，地方政府正與其他開發商商談接管相關地塊事宜。