美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）公開表示，由於土耳其的人權問題與外交傾向，他不支持向該國出售最新型的F-16V戰機，並稱他不擔心土耳其倒向其他國家，因為採購他國軍備只會減損其與北約（NATO）的作業互通性、進一步削弱自己在組織中的地位。

梅南德茲10日告訴《空軍雜誌》（Air Force Magazine），目前的土耳其「不是美國希望看到的土耳其」，因為其關押的律師和記者「幾乎比世界任何地方都多」，且在利比亞、敘利亞等地採取對美國國家利益不利的立場，因此該國「並非能為其提供最先進武器裝備的北約盟友」。

梅南德茲強調，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）須改變政策方向，解決人權問題並回歸北約體制；而針對艾爾段先前稱有意轉向俄羅斯採購武器的威脅，梅南德茲表示，他並不感到擔心，因為若土耳其真的這麼做，只會減損其與北約的作業互通性、進一步削弱自己的地位。

在因採購俄製S-400防空系統而被踢出F-35匿蹤戰機計畫後，土耳其空軍戰力更新陷入窘境。由於宿敵希臘持續採購F-16V、「飆風」（Rafale）等新銳戰力，土耳其10月公開表示，有意新購約40架F-16V和約80套改裝套件，用於將該國現役的F-16C/D升級至同樣的水準。《空軍雜誌》指出，美國總統拜登（Joe Biden）先前於羅馬和艾爾段會面時，稱他會「盡力而為」，但目前看來，美國國會似乎並未給此事好臉色。