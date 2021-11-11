亞柏雄中黃宥薰在2021年全國高中盃羽球錦標賽高中賽女單二度封后。（中華羽協提供）

2021年全國高中盃羽球錦標賽4日於嘉義港坪體育館開打，今天（11日）個人賽各組別冠軍也一一誕生，男單由郭冠麟封王，女單由黃宥薰封后，男雙土銀能仁陳政寬/陳子亦奪冠，女雙中租大同吳孟真／林芷均登上后座。

全國高中盃是高中生的年度重要戰役，最終成績更會做為青少年分齡排名賽的資格依據，選手們一共歷經8天賽程，終於在今天完賽，充分展現青春活力與無限實力。

女單冠軍戰，由去年亞軍亞柏雄中黃宥薰對上台電澳根尼基中王郁曦，黃宥薰開局展現絕佳手感，第1局一路領先勝出，第2局上半場王郁曦積極進攻，一度將比分拉開至7比1領先，但黃宥薰穩住陣腳，回敬一波9比0攻勢，最終逆轉局勢，以21比10、21比17直落二擊退對手贏得冠軍。

賽後黃宥薰表示今天都有發揮該有的水準，高一奪冠後隔年失利，所以賽前有給自己設下奪冠目標，期待明年初的排名賽再次擠進前四強，等疫情穩定一點，也想盡快出國征戰。

男單決賽由亞柏雄中郭冠麟對上土銀能仁丁彥宸，郭冠麟開局就先連奪4分下馬威，後來雖一度被丁彥宸超前，但仍快速調整拿下首局；第2局一開始，郭冠麟再次以6比0穩住氣勢，更發揮高水準手感，最終歷時42分鐘，郭冠麟以21比15、21比12贏得男單冠軍。

郭冠麟賽後提到今天的表現還不錯，有打出自己期許的內容，賽前給自己的目標是前二，最終成功奪冠很開心！不久後的排名賽，期許自己能打出好成績，前進8強甚至締造佳績。

本屆高中盃男子團體冠軍：土銀能仁A，女子團體冠軍：亞柏雄中A，男子單打冠軍：亞柏雄中郭冠麟，女子單打冠軍：亞柏雄中黃宥薰，男子雙打冠軍：土銀能仁陳政寬/陳子亦，女子雙打冠軍：中租大同吳孟真/林芷均。