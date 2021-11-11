中租大同吳孟真／林芷均贏得全國高中盃羽球錦標賽女雙冠軍。（中華羽協提供）

110年全國高中盃羽球錦標賽從4日點燃戰火，選手們歷經8天賽程，終於在今天（11日）完賽，充分展現青春活力與無限實力。

女雙冠軍戰，由中租大同吳孟真／林芷均對上亞柏雄中林彥妤／詹佳穎，第1局上半場林彥妤／詹佳穎佔上風，數次將比分拉開到3分差，但吳孟真／林芷均也不是省油的燈，在7比10落後之際，連拿7分將比分反超，後來居上贏下第1局。兩人第2局再拿出火燙手感，最終以21比15、21比14登上女雙冠軍寶座。

賽後吳孟真／林芷均表示對今天的表現很滿意，第1局落後時，教練有提醒她們不要緊張，兩人才能夠把實力發揮出來，本次奪冠後，吳孟真／林芷均希望能延續這股氣勢，在明年初的排名賽打進前8強。

男雙決賽由「黃金看雙」李洋／王齊麟的學弟、土銀能仁陳政寬／陳子亦對決西苑合庫吳興亞／葉植鈞，雙方前幾日甫於男團冠軍戰交手，當時陳政寬／陳子亦以21比18、21比15直落二獲勝，這場雙陳配再度發揮前幾日的氣勢拿下第1局，第2局更打出一波8比0的攻勢，最終以21比8、21比13直落二擊敗對手，僅花26分鐘成功封王。

從未在高中盃贏得冠軍的陳政寬／陳子亦提到，可以在高三這年奪冠非常開心，加上因為前幾天剛與吳興亞／葉植鈞對戰過，所以了解對方的球路及打法，賽前也討論了一些戰術，才可以有效限制對手，順利贏得冠軍。

本屆高中盃男子團體冠軍：土銀能仁A，女子團體冠軍：亞柏雄中A，男子單打冠軍：亞柏雄中郭冠麟，女子單打冠軍：亞柏雄中黃宥薰，男子雙打冠軍：土銀能仁陳政寬/陳子亦，女子雙打冠軍：中租大同吳孟真/林芷均，其餘各組完整成績，可至中華羽協官方網站查詢。

110年全國高中盃羽球錦標賽精彩落幕，國小盃緊接著16日起於台北體育館開打，屆時將由達克運動的YouTube頻道全程轉播，賽事期間大會也提供即時分數，讓球迷朋友們無論在何時何地，都能透過手機及電腦為羽球青年好手加油。