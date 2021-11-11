嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，除彰顯閩式建築特色，還兼具照明引導功能。（張亦惠攝）

嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，除彰顯閩式建築特色，還兼具照明引導功能。（張亦惠攝）

嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，除彰顯閩式建築特色，還兼具照明引導功能。（張亦惠攝）

嘉義縣政府爭取文化部補助，請來照明設計大師袁宗南重新點亮位於台一線旁的表演藝術中心，除讓園區亮起來外，透過設計也更彰顯閩式建築特色，11月11日晚上正式點燈。

袁宗南現場為縣長翁章梁、議員林緗亭、黃芳蘭、陳文忠、劉雅文及民雄鄉長何嘉恒等人解釋設計理念，以簡潔有力的設計手法彰顯出閩式建築的特色燕尾脊及馬背脊，園區步道適當照明且不影響植物生長，還可從不同角度欣賞荷花池投影燈效等，未來能作為在地民眾夜晚的活動空間。

翁章梁說，透過袁老師表現燈光的手法，更讓人能仔細感受閩式建築中的特色燕尾脊及馬背脊，透過光影看見更多的細節，加上袁老師也是民雄人，對在地別具情感，也非常熟悉，此次很榮幸邀請到他為表藝中心設計，邀請各位鄉親來表藝中心親自感受這裡的美，感受典型的閩式建築。

袁宗南表示，嘉義縣表演藝術中心以閩南式建築為主，以暖白光及琥珀光襯托出紅瓦磚牆建築，無論近看或遠看都能一眼看出表藝中心的特色，而非只是照明而已，袁宗南說，未來透過藝術與農工大縣結合、發揮極致，民雄鄉將成為台灣第一名的鄉鎮。