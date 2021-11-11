在台北經營逾二十年，以頂級食材和細緻服務擄獲眾多饕客及吸引近八成回流客的「橘色涮涮屋」，看好中台灣的餐飲消費實力，宣布插旗台中新光三越展店，11月22日正式開幕，11月15日開放線上及電話訂位，成為跨出台北首家分店，年營收挑戰上億元。

「橘色涮涮屋」自2019年連續3年榮獲米其林指南餐盤推薦，過去以大安區為主要展店範圍，2018年一改過去街邊店的營運模式，首度進駐百貨插旗信義商圈，服務更多不同消費族群。在費時許久且經過縝密籌備後，終於宣布11月進駐台中新光三越展店，搶食中台灣火鍋市場商機！

橘色餐飲集團執行長袁保華表示，選擇台中作為跨縣市的第一個分店，主要是看好台中挾著南北中心樞紐的特殊地理環境與人口優勢，以及新光三越中港店穩坐百貨店王十年，是中部縣市的消費重鎮。「我們希望把頂級日式鍋物的用餐模式帶到台中，從精心嚴選的食材到細緻的桌邊服務，讓更多賓客能夠享有完整且滿足的用餐體驗。」

從最初創辦人袁永定希望能嚴格控管餐食品質、人員服務質量，堅持只在台北大安區周遭展店，多年來以品牌獨有的款待入心之道步步經營，自2001年創立，歷經18年首度打破經營策略，跨步進軍信義區百貨店。在屆滿20週年之際宣布拓店台中，耗時逾一年籌備全台第四間橘色涮涮屋，這也是集團首間外縣市店面終於誕生。

橘色涮涮屋台中新光館位於新光三越中港店4樓，佔地近百坪，客席容納70位，比照橘色台北新光A9館延長營業時間至午夜；同樣設置單人鍋物吧檯區域，搭配單人份的套餐設計，無論是一人享食或一家饗宴，皆致力滿足，預期單月營業額近千萬。

「橘色涮涮屋」台中新光館由日本知名國際建築師丹下憲孝親自操刀設計，店內設計保留「竹庭小屋」的空間感，呈現高雅、低調的品牌調性；同時力邀數度登上紐約時裝周的台灣國際設計師汪俐伶重新設計制服，針對所有工作人員全面打造新形象，更貼近工作機能的設計剪裁，讓用餐貴賓從進入橘色涮涮屋用餐的每一刻，都能享有一制性的視覺美感。