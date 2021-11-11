基隆市議員呂美玲今天在議會施總質詢指出，基隆許多地方封閉為工區，宛如「封城市」，其中忠二、忠三橋封閉近半年未動工，嚴重影響附近交通、民生。對此，市長林右昌說明，動工前周邊有五大民生管線需要遷移，持續協調中，現場雖未施工，但新的橋樑結構已在工廠施作，預計11月底動工。

呂美玲表示，今年1月8日開始，市立田徑場封閉改建、富貴市場3月1日封樓、忠二及忠三橋5月28日封路、海洋廣場中秋連假擴大封閉施工等，一座城市很多地方都被封起來，但有些根本沒有施工，嚴重影響市民生活及生計，她質疑，難道每個被封住的工程都要繼續做變更設計？

呂美玲指出，最嚴重的是市區忠二、忠三橋，是前往高速公路主要道路之一，嚴重阻礙市中心交通，她提及，自己好幾次開車前往都忘記封路，在附近繞了好幾次，更何況是從外縣市來觀光的市民，一定會迷路，加上每逢假日必定大塞車，要求市府盡速完工，讓觀光客知道哪一條路是通的，而不是塞在市中心，罵基隆不好，也讓市民有安全回家的路。

對此，基隆市長林右昌回應，陸橋封閉後，工程一直都有在進行，包括與專業單為研議如何遷移周邊5大民生管線，與周邊商家及崁仔頂魚商討論，動工後載送漁獲板車如何進入，以及生意受影響問題，目前已有取得共識；工務處長張元良進一步說明，忠二、忠三橋未來會改成鋼構橋，目前鋼構加工與製造都在工廠進行，預計11月底動工，工期為11個月，最快明年10月完工。