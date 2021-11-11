天氣冷颼颼，來上一碗熱呼呼的火鍋既暖身又暖胃，不過民眾最愛的火鍋料中，「蟹肉棒」的塑膠膜在下鍋前究竟該不該拆，一直以來都廣受爭論。有人認為不拆的話，塑膠內隱藏的毒物就會煮進湯鍋裡；但也有人認為，塑膠膜外層是耐熱的，沒必要多此一舉。對此，衛福部公布正解。

「蟹肉棒下鍋前，塑膠外套要拆！」衛福部在臉書粉專再三呼籲，並PO文解釋，塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，因此不建議置於長時間高溫烹煮的環境，所以煮之前一定要把蟹肉棒塑膠膜拆掉。

衛福部說明，塑膠是一種高分子聚合物，有許多種塑膠材料，同時耐熱溫度會是一個範圍而非固定值，像是聚氯乙烯（PVC，耐熱60～80 ˚C）、高密度聚乙烯（HDPE，耐熱90～110 ˚C）、聚丙烯（PP，耐熱100～140 ˚C）、聚碳酸酯（PC，耐熱120～130 ˚C）等材質。

然而，雖然各種塑膠材質有其耐受溫度的範圍，但還是建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法。

食農專家韋恩也強調，蟹肉棒外面包的塑膠膜標示不清，所以不知道具體材質為何，很難一概而論，因此為了降低風險，還是盡量避免塑膠包裝拿去加熱或是盛裝過熱的食物。就算拿掉塑膠套，因此造成蟹肉棒散掉，感覺沒那麼好看、好吃，但至少能吃得心安。