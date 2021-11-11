陳男老家的淨水超市Google Map資訊也遭網友惡搞，在地址後面加上買濾心送球棒，營業時間也全被改為8點7分。(圖／Google)

台中瑪莎拉蒂3名惡少因車子遭擦撞，將宋姓男大生圍毆到命危，還威脅男大生同伴「敢報警試試看」，事後全遭肉搜起底，除了張男老家的百桂食品被起底外，陳男老家的台中淨水超市也同樣遭出征，Google資訊也遭竄改，網友一看後全笑翻，直呼太有才。

透過Google Map可以看到，陳男老家的淨水超市雖然沒像百桂食品被出征到無法載入評論，但仍累積了700多條負面評論，目前評價也僅剩下1.5星。

除此之外，淨水超市的地址後面，也被網友加上了「買球棒送濾芯送棒棒專線」，營業時間更全被更改為早上8點7分到晚上8點7分，分類還被建議加上「棒球用品店」，讓網友全笑翻。

有鄉民看到後，將截圖分享到PTT「這家也太好 買濾芯送球棒？」，揶揄「台中商家都這麼經濟實惠嗎？」，底下則有網友透露，不少負面評論都被刪除：「阿姨刪文，刪到手痠」、「濾芯可以做成球棒形狀」、「看到快笑死XD」、「外配來台生活，好不容易翻身卻被兒子搞倒」、「可以去消費順便問候一下她兒子」。

3名瑪莎拉蒂惡少遭起底肉搜後，其中陳男母親出面極力護子，雖表示兒子若被判有罪就該負責，但也不斷強調兒子沒打人，更稱兒子平日都很正常，對家裡工作沒興趣，便出外去做太陽能相關打工，對於怎麼認識張、李2人，則是完全不知情。