衛福部長陳時中近期被流傳餐敘唱歌影片，遭發現一名在旁稱讚「部長好酒量」的男子為曾虛報健保的心臟科名醫陳識中，藍委鄭麗文指當時正值健保自付差額特材爭議期間，質疑陳時中與涉及利益關係者會面。健保署長李伯璋晚間回應，詐領健保與特材爭議是2回事，應一碼歸一碼，這位醫師過去的行為已受到處罰，若指部長與對方會面是未避嫌，這對部長不公平。若無限上綱，大家都會很辛苦。

鄭麗文今於臉書指出，餐敘影片中在一旁稱讚陳時中好酒量的男子，為曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後詐領健保費的醫師陳識中。根據本報過去報導，陳識中2017年以全心醫學聯合診所大量請領健保費，健保署查覺有異而暗中調查，發現陳識中等人以「全心」及「京閣」為名，在聯合診所中另成立全心陳醫師診所、全心蕭醫師診所及京閣吳醫師診所，主要業務是替民眾做例行健檢或職前健檢。

當時陳識中等人在民眾健檢後，杜撰「生病」名目，重複刷健保卡2到3次。健保署訪談10餘位到全心健檢的民眾，確認無另外就醫需求，並函送北檢偵辦。經健保署追查，陳識中當時共虛報逾2.4萬點，於2019年處以停約1個月的處分，並將款項追回。而台北地檢署後也認定陳識中等人涉犯詐欺未遂、偽造文書，於今年1月21日將其起訴。

鄭麗文表示，陳時中與陳識中餐敘的日期，是健保署針對自付差額醫療器材訂定上限期間，當時陳時中因此被K得滿頭包，懷疑陳時中與其他出席者有利害關係。

對此，健保署長李伯璋晚間回應，詐領健保費與自付差額特材是2件事，應一碼歸一碼，陳識中過去虛報健保的行為已受到了處罰，若指部長與對方會面未避嫌，這對部長並不公平。每個人在社會上一定會接觸不同的場合、遇到不同的人，都有朋友、朋友的朋友，且部長也不一定認識對方，就事論事最單純。若無限上綱，大家都會很辛苦。