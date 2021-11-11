法國國民議會副議長馬樂福(Marc Le Fur)在審理2022年財政報告時驚訝地發現，法國2020年曾向計中國這個世界經濟強國提供1億4千萬歐元（合台幣45億元）的開發援助，他呼籲即刻修改援助標準，停止對中國這個世界經濟強權提供資金援助。

《法國國際廣播》引述法國財經媒體《資本》（Capital）報導說，法國國民議會副議長、共和黨議員馬樂福在法國2022年財政計畫的附帶報告中發現，2020年法國仍以「政府開發援助」（ODA）之名向中國挹注1.4億歐元。雖然在法國協助發展中國家總金額（2021年39億歐元，2022年49億歐元）中占的比重並不大，但仍是法國資助名單中的第9大受益國，無論以捐贈或借貸形式。

報導說，中國從法國獲得的補助甚至超過布吉納法索和喀麥隆這2個經濟發展情況極為艱難的國家。而非洲塞內加爾、索馬里、摩洛哥、象牙海岸、肯亞、模里西斯每年也會獲得不同程度的金援；亞洲國家中有印度、土耳其2個國家會或多或少地獲得法國的援助。

馬樂福是在2022年財政報告下「外國借貸」與「政府開發援助」預算委員會的特別報告人。他認為，這種情況完全不合理。他強調，中國「同時是援助接受者又是援助者的情況很不尋常」，跟法國援助其他受益國幾乎沒有任何共通性。

報導說，中國的GDP幾乎接近全球經濟龍頭，遠遠超過法國。但這卻未能阻止中國在2018到2020年期間，從法國獲得總數約3億7100萬歐元的援助。而能主導全球貿易的中國為何還能獲得國際援助？原因就在於總部設於巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）依照人均國內生產毛額，認定中國是開發中國家。

根據國際貨幣基金組織資料，2020年中國人均國內生產毛額為9608美元，排名世界第72，遠遠落後於排名第21的法國或是第9的美國。

馬樂福認為，法國對中國的援助已不再有存在的理由，因此呼籲法國向經濟合作暨發展組織採取明確行動，以修改提供政府開發援助的標準。他強調，「把中國從發展中國家名單中排除這件事相當迫切」，好讓法國的援助能給予真正需要的國家，特別是非洲與中東國家。