韓國樂壇年度盛事「Melon Music Awards 2021（簡稱MMA）」確定在12月4日舉行，今年有包括防彈少年團（BTS）、IU、太妍、AKMU、NCT FREAM等30組藝人開放粉絲投票，究竟誰能入選年度前10名，以及登上年度藝人、年度專輯、年度新人等9個部門寶座，令人相當期待。

今年也能零時差看得到，台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic今天正式宣布，確定在12月4日下午5點、四度獨家線上直播，今年以「NEXT MUSIC UNIVERSE」為主題，只要打開MyMusic APP並註冊會員，即可免費收看MMA典禮盛況，更有機會參加疫情後的首場K-pop直播派對。

頒獎典禮當天更將租下ATT SHOWBOX，舉辦疫情以來首場K-pop大型活動，以300吋LED大螢幕與演唱會等級的高規格音響等硬體，包廳全程直播偶像們的精彩表演。MyMusic也推出「MMA 2021入圍名單」歌單，讓的就是讓全台K-pop粉絲都能替偶像以行動應援，更多詳情可洽MyMusic官方。