台中營建股前三季獲利表現出爐！其中，豐謙（5523）每股大賺5.8元成「獲利王」、總太（3056）賺3.24元居次，大城（6171）賺2.98元、獲利表現亮眼！上述三家建商受惠新建案交屋挹注，助攻前10月營收均翻倍增長、前三季獲利紛創同期新高。

豐謙建設受惠台中北屯區新案「蜜之地」完工交屋，前10月營收達29.86億元、激增10倍；Q3在嘉義土地處分利益逾2億元入帳，以及認列阿里山森林鐵路BOT案資產減損回升利益3.42億元等業外收益加持下，單季EPS達3.79元，暴增14倍，創單季新高，挹注前三季稅後淨利達8.98億元，每股大賺5.8元，暴衝數十倍，營收與獲利雙創新高！

豐謙位於竹北高鐵特區的完銷案「豐謙Vita」，總銷約21億元，力拚2022年Q4完工；在新推案部份，豐謙預計2022年Q2，在台中南屯區單元五重劃區「鎮福段」推出預售大樓案，基地面積約1320坪，產品規劃38-48坪、3-4房，主攻首換族，總銷約在23億元。

此外，總太地產前三季稅後淨利6.83億元，EPS達3.24元；在總銷60億元的台中完銷案「總太2020」交屋挹注下，總太前10月營收36.26億元，年增率達1.2倍。

在新推案部分，總太地產今年推出台中北屯區預售案「心之所向」，全案含店面總戶數高達1862戶、總銷金額達155億元，是總太最大量體的單一個案，在房市買氣推升下，據悉銷況相當熱絡。

大城地產今年隨著台中北屯區新案「八月小確幸」，以及與大城建設合建的北屯區「十二月滿」、西屯區「大城仰雲」等新案交屋貢獻下，前10月營收為11.34億元，年增達3.5倍；挹注前三季稅後淨利2.24億元，EPS2.98元，創同期新高。