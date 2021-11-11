以後疫情「新常態New Normal」為主軸的《X-PITCH 2021極限簡報國際大賽》，由美國、香港和台灣 的TOP 3團隊，共分享100萬美元創業資金，其中年度新創金獎的美國IronYun團隊，主要服務為Ai 2.0 B2B平台，正是2021年後疫情時期美國創投爭搶投資的商業模式。

《X-PITCH 2021極限簡報國際大賽》由TA台灣創速主辦，11日以線上線下混合舉辦TOP 150準決賽，進行60秒自駕車簡報挑戰；並同步在下午進行總決賽線上直播。主辦單位表示，今年涵蓋AI、5G、邊緣運算、區塊鏈、下一代技術等促進數位轉型的應用與服務，並在e27、Meet創業小聚、Startup Island等國內外平台同步轉播，吸引上千人線上觀看。

TA台灣創速創辦人余凱文表示，2020年起全球各地雖陸續因疫情爆發，對產業及民生消費造成嚴重衝擊，但卻進一步加速創新的腳步；透過網路匯聚42個國家三千多支團隊參與，不僅讓國際關注並了解台灣創業生態圈的蓬勃發展，與其友善的創業與投資環境，並具備能因應數位轉型的需求、持續打造疫後新常態的應用與服務。

除了比賽本身，X-PITCH平台也提供包括投資人媒合、國際市場對接講座、募資與估值工作坊、企業媒合、媒體曝光、InnoVEX及Meet Taipei線上展覽等加值資源，給予參賽團隊。 余凱文與3位執行合夥人顧及然、胡碩勻、Jason Liu，會中宣布，啟動全新的創投加速器XCEL NEXT（未來創速）及X-TECH基金，將率先聯合本活動的國內外投資夥伴，共同投資在比賽中表現突出的團隊。

余凱文表示，XCEL NEXT（www.xcelnext.vc）準備於未來3年投資和加速約100家台灣、亞洲，以及全球各個科技重鎮的早期新創公司，致力推動數位轉型；TA台灣創速本身則轉型為生態系連接器和活動公司。