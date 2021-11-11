1992年3月28日，台灣高等法院開庭審理李應元涉嫌內亂案，李應元退庭還押時，手持「直選總統」的小海報，向聲援他的群眾致意。(本報系資料照片，沈明杰攝影)

1992年5月23日，李應元出庭獲釋。(本報系資料照片)

從台獨黑名單到政務官，前駐泰代表李應元從政30年，不論在朝在野都相當活躍，他在黨內素以好人緣、身段柔軟著稱，政壇起落始終一派樂觀，如今因病辭世，但他的爽朗笑容，仍留在許多人的心目中。

1987年解嚴後，出現一波波海外黑名單人士回台行動，當年在美國擔任教職的李應元就是其中一人。時任台獨聯盟副主席的他於1990年闖關，靠著各方人馬協助，化名「阿火」在全台來去自如，甚至還在總統府廣場的憲兵前拍照，成為報紙頭版新聞照片，讓當時的情治系統面子掛不住。

李應元1991年9月在台北市松江路御書園餐廳被捕，2002年台北市長選舉時，他帶著記者回到當年的事發地點，發揮他一貫的風趣，自嘲逃亡14個月後被逮捕，「比陳進興還久」。他還回憶，當年氣氛肅殺，還是他反過來安慰一臉緊張的情治人員，甚至拿出口香糖請對方吃。

雲林崙背鄉出身的李應元是福佬客，對客語已很陌生，但一場台北市長選舉，他高唱「客家本色」，露出燦爛笑容，成為他的正字標記，當年藝人郭子乾把他模仿得維妙維肖，經常讓人笑倒。

郭子乾接受媒體記者訪問時曾說，李應元原本是他認為最沒特色的模仿對象，但結果卻很成功，「後來我發現李應元最大的特色，就是他很自然」。

郭子乾口中的「自然」，就是很多人和李應元互動的第一印象，高EQ、親和力十足，很少見到他生氣，連抗爭時都不忘跟執勤的軍警說聲「辛苦」。他還有一項「認人」絕技，很快就能記住名字，既熱情又溫暖，讓對方感到窩心，容易打成一片。

1953年生的李應元出身基層農家，可說是當年的學霸，一路從台中一中到台灣大學公衛所，而後赴美深造，擁有美國哈佛大學醫療管理碩士、北卡羅萊納大學醫療經濟學博士學位。太太黃月桂現任弘光科技大學校長，是李應元的台大同班同學，兩人畢業後一起到美國留學，婚後生下兩個兒子。

1992年刑法100條廢除後，李應元獲釋，投入選舉當選第三、第四屆立委。他和駐日代表謝長廷關係良好，是謝系大將，但因姿態低、身段軟，在黨內可說是「人人好」，前總統陳水扁完成首次政黨輪替後，他成為史上第一位民進黨籍駐美副代表，展現黨內明日之星之姿，一度被看好是長扁之後的接班人。

李應元在游錫堃、謝長廷擔任行政院長期間，都出任過行政院秘書長，歷任勞委會主委、民進黨秘書長、環保署長等黨政重要職務。2004年陳水扁尋求連任碰到連宋合強力挑戰，時任民進黨副秘書長的李應元穿梭協調促成「二二八牽手護台灣」，成功營造勝選氣勢，立下大功。

李應元參選台北市長時出了一本自傳，取名為「人生驚嘆號」，用來自況人生一次次的轉折。

黨公職經歷豐富，但李應元政壇之路並非一帆風順，他受徵召參選台北市長，大敗給當年如日中天的前總統馬英九，跌了一跤。想回故鄉雲林打拚，卻幾度和參與縣長選舉機會擦身而過；政壇之路從新北市前身的台北縣立委起步，他布局角逐2005年縣長選舉，也未能如願。

2016年總統蔡英文上任，李應元入閣擔任環保署長。2018年民進黨九合一選舉大敗，當時改善空污政策被視為敗選原因之一，他離開環保署長職位後沉潛了一陣子，過著爬山、運動的日子。2020年蔡總統連任後，李應元重回政壇被派駐泰國，開創出許多外交成果。

李應元今年8月因病請辭駐泰代表，返台時暴瘦的身形，讓外界驚訝，黃月桂一路相陪，一舉一動都看出兩人鶼鰈情深。

其實李應元在外派泰國之前，健康狀況就曾拉警報，經過治療後好轉，但沒想到駐泰後病魔再度纏身，如今因病辭世，讓親友相當不捨，難忘他的招牌爽朗笑容。（編輯：林興盟）1101111