今有4架共機侵擾西南空域 22:082021/11/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日有4架侵擾西南空域，都是慢速機，包括1架運8-反潛機、1架運8-技偵機、1架運8-通信對抗機及1架運8-電偵機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 國防部統計，10月1日共38架共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架；10月3日16架；10月4日56架，也是國防部自公開即時軍事動態以來，數量最多的一次。 全球淨零碳排 挪威、英國、瑞典表現最佳 全聯公益15周年 力行環保愛地球 #運8 #10月 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 情侶租房充當毒品分裝場 遭逮喊「不要抓我」下場仍栽了 12:362021/11/11 社會 東台、上銀 前十月營收勝去年全年 04:102021/11/11 證券．權證 航空雙雄 貨運收入旺到年底 04:102021/11/11 財經要聞 不只空姐機師 華航2022月曆有「他」首度亮相 10:472021/11/11 財經 台日再生醫療攜手 亞洲走向國際共榮 21:342021/11/11 財經 流通量創新高 國際板今年發行可望排史上第三 17:392021/11/11 財經 小學魚菜共生系統也超前部署 升級走向智慧化 20:152021/11/11 寶島 上市公司10月營收年增9.49％ 航運、油電燃氣及鋼鐵工業最強 14:012021/11/11 財經 香港機師染疫 專家憂恐爆發第五波疫情 15:452021/11/11 兩岸 航空迷看過來！長榮波音747-400蒙皮鑰匙圈今起販售 11:212021/11/11 生活 新光三越周年慶今北中南3店聯手 一開門便湧入採購人潮 19:212021/11/11 生活 政治熱門新聞 李應元罹胰臟癌過世 享壽68歲 - 政治 陳時中嗨唱竟和「貪汙犯」站一起！網驚爆內幕 - 政治 顏寬恒這2件事被猛打後 黃暐瀚脫口最新預測 - 政治 看到顏寬恒確定參戰後 吳子嘉預言補選票數最後結局 - 政治 台中第二選區立委補選看好誰會贏？ 最新民調結果曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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