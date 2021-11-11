Beyond Meat上季虧損擴大 股價暴跌17％ 22:102021/11/11 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國植物肉製造商Beyond Meat 10日盤後公布上季（10月2日止）營收年增13％至1.06億美元，但不及分析師預期的1.09億美元。上季淨損5480萬美元較去年同期擴大，且每股虧損87美分是分析師預期的2倍以上，主因是美國需求減弱且運輸、倉儲成本增加。該公司股價在11日盤前暴跌17％至94.48美元。 《生醫股》國光生第三季EPS0.37元 Q4可望再攀高 《其他股》廷鑫前3季EPS0.78元 皮件事業部將分割 #上季 #Beyond #Meat #美國 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 易華電Q3每股淨利1.54元 Q4展望保守 09:072021/11/11 財經 美國第三季78％地區房價呈二位數年增幅 21:082021/11/11 財經 世德第三季EPS達1.65元 賺贏上半年 20:482021/11/11 財經 新普上季雙率雙升 登11年新高 19:112021/11/11 財經 《未上市個股》保勝光學前3季EPS0.85元 明上興櫃 13:242021/11/11 財經 雷笛克Q3獲利 12季新高 04:102021/11/11 證券．權證 上季營運－富采EPS 1.91元 單季新高 04:102021/11/11 產業．科技 《國際經濟》受限社交禁令 Q3泰GDP衰退性大增 15:062021/11/11 財經 Appier第三季營收年增50％寫新高 再上調財測目標 19:592021/11/11 財經 英特磊磷化銦發威 訂單覆蓋到明年首季 17:102021/11/11 財經 《國際產業》虧損暴增、展望黯淡 Beyond Meat盤後重挫18.61％ 15:062021/11/11 財經 財經熱門新聞 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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