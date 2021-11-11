美國植物肉製造商Beyond Meat 10日盤後公布上季（10月2日止）營收年增13％至1.06億美元，但不及分析師預期的1.09億美元。上季淨損5480萬美元較去年同期擴大，且每股虧損87美分是分析師預期的2倍以上，主因是美國需求減弱且運輸、倉儲成本增加。該公司股價在11日盤前暴跌17％至94.48美元。