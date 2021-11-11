改編自高人氣同名小說的韓國古裝新劇《衣袖紅鑲邊》，由「2PM」俊昊、李世榮主演，劇情描述將國家置於愛情之上的君王，和在王宮中追求自身幸福的宮女，2人之間被後世稱為「世紀之戀」的淒美悲切愛情故事。劇組於11日在首爾舉辦線上記者會，由導演鄭知仁率領主要演員李俊昊、李世榮、姜勛、李德華、朴志暎、張熙軫盛大出席。

該劇是俊昊當兵退伍後的首部作品，當被問到為何會選擇以本劇復出、飾演真實歷史人物是否會有壓力，以及為演出角色做了哪些努力時，俊昊表示當初在讀原著時覺得很有趣，再加上編劇又把小說中比較看不到的角色內心層面做了更多刻畫，為了讓大家瞭解正祖李祘是個什麼樣的人因而接演了這部作品，但因為他是實際存在過且深受人們喜愛的人物，所以其實演起來壓力滿大的。為了演好角色，俊昊透露自己和李祘一樣，在工作上是追求完美的個性，為了找出更多和李祘的相似之處，便買了許多朝鮮時代的書來看，並且努力從細微的動作把自己的色彩追加進去。而當被問到是否要訂立一個收視公約時，他更豪氣表示：「如果收視率突破15％，我就會穿著龍袍跳舞！」

除了男主角俊昊備受關注外，女主角是童星出身，有著「古裝劇票房不敗女神」稱號的李世榮，對於2人這次配合的默契，俊昊表示自己很慶幸能和李世榮搭檔，在拍攝過程中都是非常愉快、幸福。李世榮對此則回答自己當初聽說是將和俊昊搭檔時，就覺得這是個「夢幻般的選角」非常高興，實際合作之後發現俊昊的專注度、投入度都很高，所以她非常依賴、尊重並信任俊昊。李世榮這次飾演的角色成德任，雖然日後成為了宜嬪成氏，但其實最初只是個宮女，她透露為了詮釋18歲的樣貌，刻意把臉頰養胖了。此外，由於宮女畢竟在妝扮上都比較樸素，在劇照、預告曝光後，外界為李世榮取了個新外號「人類水墨淡彩畫」，不料親姐姐得知之後卻嘲笑了她一番，李世榮真可說是為戲犧牲不少。

而常看韓劇的朋友絕對都不陌生的演技派大前輩李德華，也在休息3年之後以《衣袖紅鑲邊》回歸螢光幕，他這次在劇中飾演俊昊的祖父「李昑」，不僅在戲裡疼愛孫子，在戲外也是力挺到底，當俊昊立下「收視率破15％就會穿龍袍跳舞」的公約之後，李德華也加碼表示「我真的很喜歡俊昊，如果收視率達到15％的話，我也會穿着龍袍釣魚，至少要抓來一條魚」。該劇13日起，每週六、日上午friDay影音更新。