大陸28歲男星黃子韜過去是韓國男團EXO成員之一，退團後回大陸發展，在音樂領域有亮眼表現，更活躍於各大綜藝節目，在父親黃忠東逝世後繼承鉅額財產，據悉身價超過800億元；黃子韜近期進軍電商領域，開直播帶貨評論兩極，他霸氣開放粉絲許願，有人提出想要「疫苗」，近日更親曝正在洽談，讓想看好戲的網友被狠打臉。

黃子韜在演藝圈是知名富二代，去年9月他的父親黃忠東病逝，傳出他繼承遺產多達200億元人民幣（約新台幣871億元），年僅28歲的他不僅變成公司CEO，還開始朝不同領域發展；10月左右黃子韜突然現身直播帶貨，還直接和網友對嗆，甚至毫不掩飾痛批演藝圈亂象，還透露曾被要求陪酒，一席話讓大家看到什麼叫做「有錢就是任姓」。

在斜槓電商事業後，黃子韜一度創下4小時有5.2億的誇張銷售額，但得到評論非常兩極，有酸民認為「明星帶貨很low」，一些人更在他詢問想要他賣什麼東西時，提出各種高難度願望；其中有人還請求「我想要九價疫苗」，也讓不少網友等著看好戲，黃子韜到底會不會糊弄粉絲。

黃子韜近期進軍電商領域，開直播帶貨評論兩極，他霸氣開放粉絲許願，有人提出想要「疫苗」，近日更親曝正在洽談，讓想看好戲的網友被狠打臉。(圖/ 摘自微博)

驚喜的是，近日微博上有網友透露黃子韜似乎真的去談疫苗生意，有粉絲按耐不住更直接到黃子韜社群平台留言，問「據說韜韜真的去談九價（疫苗）了」，黃子韜立刻在底下親自回應，「en（嗯）」。

雖然只有短短一個嗯字，但本人證實這個消息讓網友都討論到炸，被黃子韜不實言的做事風格驚呆，忍不住讚嘆，「不愧是黃子韜，說到做到」、「感覺很多黑粉臉腫腫的」、「不管最後有沒有談到，都知道他有盡力去爭取了」。