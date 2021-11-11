衛福部長陳時中飲酒唱歌影片被流傳，外界也質疑在場女性疑是陪侍。國民黨立委賴士葆今受訪時，一句「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，遭到綠營圍剿。對此，賴士葆在臉書上指出，是有心人士為了替陳時中解圍，故意模糊焦點，過度延伸扭曲他的談話變成泛指所有的長髮女性就是飯局妹，這是惡意栽贓。

行政院顧問丁怡銘在臉書上批評賴士葆，「我要是訪問這幾個沙豬的女記者，就從他頭上巴下去。國民黨真是低級到極點，坐在企業家旁邊一起吃飯、長得漂亮的長髮女生，就是飯局妹、女陪侍？而不能是企業有成的女企業家或是女記者？或甚至什麼職業都沒有，只是單純朋友去吃頓飯？」

高雄市議員黃捷也批評，頭髮這麼長就應該是飯局妹？賴士葆應該跟全台灣長頭髮的民眾道歉，「這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為，都什麼時代了，還有人用頭髮長短來對一個人品頭論足？賴士葆委員是活在石器時代嗎？」

對此，賴士葆則回應，他一向尊重女性，從未對女性有物化或不尊重的言論，包括今天早上接受採訪的內容都可受公評。他受訪時所指參加陳時中飯局中特定的長髮女性是飯局妹，這些都是引用其他媒體已講過的內容，有心人士為了替陳時中解圍，故意模糊焦點，過度延伸扭曲本人談話變成泛指所有的長髮女性就是飯局妹，這是惡意栽贓。

賴士葆也批評，陳時中身為防疫指揮官，不遵守防疫規定的室內社交距離及不戴口罩的失格行為，才是應該被追究的重點，最後請陳時中部長正式對外說明，這是不是一個有女陪侍的場合？也呼籲政風單位應該介入調查。