與高層大地震有關？中芯國際收上交所監管工作函 22:282021/11/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中芯國際收到上交所監管工作函。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上交所官網11日公布，11日向中芯國際下發關於中芯國際集成電路製造有限公司有關事項的監管工作函，監管原因暫未披露。 中芯國際11日召開董事會議，並於當晚公布人事地震，在2020年12月回鍋擔任副董事長的台積電舊將蔣尚義，不滿一年的時間內便宣布離職。同樣有台積舊將身份的梁孟松、楊光磊均退出中芯國際董事會，不過梁孟松繼續擔任中芯國際聯合CEO。 中芯國際同時也在11日晚公布第三季業績。 《國際產業》拚能源轉型 美國明年太陽能、風電新增量能估創新高 傳蔡英文說服台積電到高雄設廠 陳其邁回應了 #聯合 #台積電 #中芯國際 #監管 #舊將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台日再生醫療攜手 亞洲走向國際共榮 21:342021/11/11 財經 回應布林肯涉台言論 大陸外交部：罔顧事實、違背國際法理 16:152021/11/11 兩岸 民眾黨批政府放任台積電效應炒房 綠委：說南部房價高 北部民眾都笑了 11:132021/11/11 政治 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 21:062021/11/11 財經 台積電驚見2位數衰退 專家洩1危險訊號又GG了 05:422021/11/11 財經 台積電、聯電Q4營收看高 04:102021/11/11 證券．權證 台積電設廠定案 高雄不動產交易坐二望一 16:402021/11/11 財經 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 21:402021/11/11 財經 台積電到高雄 房市利多比竹科、中科與南科都大 專家這樣說 10:552021/11/11 財經 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 17:092021/11/11 財經 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 14:542021/11/11 財經 財經熱門新聞 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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