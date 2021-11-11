上交所官網11日公布，11日向中芯國際下發關於中芯國際集成電路製造有限公司有關事項的監管工作函，監管原因暫未披露。

中芯國際11日召開董事會議，並於當晚公布人事地震，在2020年12月回鍋擔任副董事長的台積電舊將蔣尚義，不滿一年的時間內便宣布離職。同樣有台積舊將身份的梁孟松、楊光磊均退出中芯國際董事會，不過梁孟松繼續擔任中芯國際聯合CEO。

中芯國際同時也在11日晚公布第三季業績。