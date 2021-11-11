全運會勇奪16金11銀22銅全國第7，屏縣府頒1439萬獎金破紀錄。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

全運會勇奪16金11銀22銅全國第7，屏縣府頒1439萬獎金破紀錄。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

全運會勇奪16金11銀22銅全國第7，屏縣府頒1439萬獎金破紀錄。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣代表隊在今年全國運動會成績大放異彩，長達6天的賽事中，拿下16金11銀22銅，共49面獎牌，排名全國第7名，獲頒「監察院院長獎」之殊榮，縣長潘孟安11日為得獎的績優選手及教練舉行頒獎典禮，頒給22項共計188位獲獎人員，總獎金高達1439萬，創下屏東最高獎金紀錄。

「金牌是留給努力的人」潘孟安表示，此次屏東接連創造歷史佳績，特別感謝績優選手、教練以及各單項委員會的付出，也感謝參賽選手及隊職員在比賽時，充分展現平時努力訓練的成果，期望所有的教練選手擁抱夢想，為日後的比賽繼續再創卓越成績，讓屏東體育榮耀再現，再度重返體育大縣之光耀，讓屏東的菁英選手們能夠在家鄉的土地上再現風華。

屏東縣體育發展中心表示，為重振屏東「體育大縣」美名，縣府從2016年起，積極發展三級五區政策，培育屏東運動人才，目前有78名約聘僱及專任教練，讓選手訓練無斷層，並積極改善縣內多項體育設施，提升整體體育環境與實力。

同時也設立體育發展基金專戶，媒合社會資源挹注體育發展基金，提供選手營養費、移地訓練費及參賽等費用，去年起，全中運前3名奪牌選手還可按月領獎補助金，成為6都以外唯一有此留才措施的縣市。

今年頒發6項連霸金牌的獎金共計114萬元，連霸選手有田徑擲鐵餅的郭姵妤、自由車登山車越野賽的蔡雅羽、游泳800公尺自由式李彥妮、拳擊第4次得金的賴主恩及男子沙灘排球組合阮上軒、王進如與男子室內排球團體賽；另外游泳女將李彥妮參加6個項目得2金，為獲頒最多獎金的選手，個人獎金高達新臺幣71萬5000元、男子排球隊為獲頒最高獎金的團體項目，全隊獲得獎金高達263萬3000元。