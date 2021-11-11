資深監製李烈今年6月離開一手創立的「影一製作所」後，今（11日）宣布成立新公司「一種態度」。她坦言跟影一製作所的大股東理念不同，是對方提出要她離開，「人家都已經提分手了，硬賴著幹嘛？」表示之前合作完全沒任何衝突，「被分手」連她自己都很驚訝，「說不難過是假的」。

李烈說：「我對戲比較要求，簡單一點說，可能對大股東來講，公司可以獲利，這是無可厚非的，畢竟電影是個產品、商品，在市場上當然是希望它獲利，但我執行這塊時，常常沒有顧慮到這塊，可能對大股東來說可能覺得我不夠合適繼續待在這個公司。」她稱還有一些股分在影一，仍是董事。

而李烈的新公司仍會以製作影視作品為主，至於經紀的部分，她說日後會有，因為她不想一下次擴充太快，希望一步一步慢慢來。談到原本一手發掘的藝人王淨、曾敬驊，李烈說兩人合約在影一，已不是兩人的老闆，但未來若有合適的角色還是會洽談。

李烈同時宣布拿下暢銷遊戲《還願》電影改編權，將與一手創立的新銳團隊「牽猴子」一起開發製作；而年度火熱科幻漫畫，以京劇女伶變身超級英雄為主題，金漫獎得主常勝的鉅作《閻鐵花》影集改編權也由她拿下；徐漢強的新作《鬼才之道》李烈也將與一手催生《怪胎》的陳怡樺，以及《返校》監製之一李耀華共同擔任監製，預計明年開拍。

她透露擁有《閻鐵花》3本漫畫版權，1本要做4集，所以總共12集，由於是科幻劇成本較高，還無法預算製作費，但她信心十足：「我希望它是對外打仗的作品。」目前該劇已在選角，更透露女主角會讓大家驚豔。未來還有機會演戲？她搖頭說：「我已經離表演那條路好遙遠了。」