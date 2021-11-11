蔡凡熙在《再說一次我願意》施展各種追女生招數。（皮諾丘電影提供）

蔡凡熙和郭書瑤（瑤瑤）在愛情告白電影《再說一次我願意》再續前緣。11日「光棍節」釋出第二支預告，看蔡凡熙如何使出渾身解術讓瑤瑤點頭答應婚事，急救他的愛情。談到理想的求婚方式，郭書瑤帥氣回應：「求婚不重要，人對就對了！」希望影迷能在看完該片後獲得求愛靈感，用小巧思成功脫單。

預告中，蔡凡熙5度下跪求婚，頻頻使出各種求婚妙招，希望郭書瑤能夠成為專屬於他的最美新娘，在片中這些浪漫的求婚情節裡，讓郭書瑤印象深刻的是蔡凡熙穿上西裝、彈吉他的帥氣畫面，自認對這類型的驚喜很埋單，她表示也曾遇過男生為她寫歌，「很浪漫！把歌詞寫在卡片上，有寫Rap詞， 還自彈自唱，就和電影裡一模一樣。」無獨偶有，電影中也有類似情節，瑤瑤大讚蔡凡熙在片中彈吉他求婚時帥度爆棚，「我認識他這麼久以來，這是他最帥的一次！」

蔡凡熙片中儼然是驚喜製造機，從交往前就用心安排告白約會，為了求婚更是絞盡腦汁，製作交往影片、獻上鑽戒，誠意滿滿。不過電影裡瑤瑤與蔡凡熙戀情一開始其實是女方對男方進行30公分差的「逆襲吻」，面對蔡凡熙沈迷於電動時，瑤瑤立刻轉換為撒嬌模式，穿上性感睡衣直接撲上去，讓另一半絕對無法忽視自己的存在。該片預計於明年1月19日上映。