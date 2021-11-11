近日天氣逐漸變冷，許多民眾為了暖暖身子開始進補。就有人妻為老公煮了一碗麻油雞佛，用上了超大顆的雞佛，分享上網路社團後，讓大家驚呆「身體會受不了」。

一名人妻昨(10日)在臉書社團「家常菜」分享，照片中桌上擺著一碗熱騰騰的麻油雞佛，雞佛好像不用錢一樣有夠多顆，每顆都是又大又飽滿，黃澄澄的麻油配上些許薑段，一旁還佐上一顆煎荷包蛋，看起來相當美味。

另一張照片原PO老公夾起其中一顆雞佛，仔細一看雞佛的尺寸竟比一般常見的還要巨大。原PO表示因為天氣變冷，老公指定點這道菜，所以應老公要求煮了這碗麻油雞胇加荷包蛋。

貼文一出引起網友熱烈討論，許多人被這雞佛的尺寸嚇歪了「哇……這好嚇人呀」、「這雞佛太大，會怕」、「好大，會爆漿的感覺」、「還以為是火雞的」。不過也有網友玩笑表示，「老公點菜之意，意在言外呀」、「一次要戰到天亮？那麼凶狠的食品」、「這雞有巨睪症吧？還是被打到瘀青了？」、「太補了，身體會受不了」。