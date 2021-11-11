「出門時總會莫名懷疑自己有沒有關燈？」「寒冷的冬天窩在被窩，不想起床關燈？」專為現代人生活習慣設計的居家智慧照明設備「黑白切智能多控主機盒」，透過遠端APP控制居家照明開關，強調保留原開關、免重新拉線、設計於無痕，不僅取得台灣、美國、德國、日本、大陸等多國發明專利，並取得台灣NCC、大陸SRRC審驗認證通過，今年獲選為「第30屆台灣精品獎」，未來將積極布局搶攻房地產市場。

廣竑奇光電科技公司總經理張世揚表示，台灣已進入5G物聯網的成熟環境，為何新屋規劃無法讓建築開發商嘗試使用一款方便、好用、穩定又人性化的智能照明設備？無法找到穩定且讓建商無後顧之憂的智慧開燈關燈產品，正是主要關鍵。

張世揚大學念的是電機科系，30年來卻一直從事大樓水電設計與裝備工作，他領悟智慧開關不是只能在傳統手動的牆上開啟，與自動智慧開啟二者之間選擇一個，而是可以並存，互相輔助。

張世揚跳脫電子人開發思維，以電機觀念結合電子原理創新開發出傳統與智能並存使用的「黑白切」智能多控主機盒，利用雙軌原理讓原牆壁開關專用迴路，與智能控制專用迴路二者並存相互控制一區照明，除能保留原牆壁開關繼續使用，萬一智慧開關故障時，牆壁開關仍然可以繼續使用。

張世揚說，多數購買新屋消費者面對智慧家庭的想像，往往停留在以往的舊觀念，以為智慧家庭是系統整套安裝、價格相當昂貴、不知道去哪找等等。

他舉例二大類與安裝場所，一為安裝落地掛牆式，目前已在市場使用的家電如電視、冷氣、洗衣機、掃地機、寵物餵食器等，這些電器產品普遍已有規劃施工插座電源，可逐一添購；另一種則是裝在天花板式智慧設備，如單品無線攝影機、溫溼度計、各種關於安全偵測器、紅外線感應器等等，這些仍然有機會可以單品添購安裝，只是分開安裝會增加安裝費用。

張世揚說，現在安裝在天花板的智慧設備，目前新屋交屋或裝潢時並未提供插座電源，建議裝潢時，記得在每個房間天花板施工插座，插座也可隱藏在天花板內。換句話說，智慧家庭設備選購，其實就是電器家電購買概念，可以逐一添購，透過這樣的譬喻，大家對智能照明的想像就不會那麼遙不可及了。

張世揚進一步表示，「黑白切智能多控主機盒」產品目前為室內設計師幫業主新屋規畫首選，由於產品特色與競爭優勢，期待更廣泛讓「開關燈+1」新模式被更多人看到使用，「黑白切智能多控主機盒」產品正積極與智慧家庭同業合作洽談，讓智慧家庭普及從照明控制開啟，期待智能黑白切升級每一盞燈、普及每一戶人家。