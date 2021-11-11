百佳食品急中生智，藉此機會祭出超級優惠，吸引大量買氣，讓不少網友直呼小編很會。(圖／百佳食品臉書)

台中宋姓男大生遭3名瑪莎拉蒂惡少打到命危送醫，引發全民憤慨，肉搜動手者，車主張男老家的百桂食品工廠也被起底，未料卻意外導致名字相似的「百佳食品」被出征，而百佳食品也急中生智，一招化解危機，反而催出不少營業額。

因名字只跟「百桂食品」差一字，百佳食品遭不少認錯的網友出征，不僅被傳私訊痛罵「兒子開瑪莎拉蒂很帥嗎」、「車禍就撞到就打人？」，還遭網友揚言抵制，氣得百佳食品趕緊澄清，見無法喝止錯誤資訊，更是表示不排除提告，反引起兩派網友論戰，有人認為小題大作，店家沒利用機會把危機化轉機，連反串幫忙抱不平的也被罵，另一派則認為提告有理，傳遞錯誤資訊損害商譽就是不對。

不久後，百佳食品靈機一動，PO文「老闆怒了！」，順勢推出雙十一促銷，只要買滿1111元，就可以獲得111購物金，接著更加碼退出第二波優惠，幽默表示「老闆已被各大媒體包圍！準備大放送一波」，表示只要購物滿1000元，並且留言「是佳不是桂」，就能免費獲得小禮物。

不少網友看到後紛紛留言：「小編很會啊，可以」、「禍得福吧，至少知名度有了」、「老闆！！快幫你們家小編加薪，他是個人才」、「這算戰爭財嗎」、「危機變成轉機，畢竟是目前人氣最高的」、「支持一波，等等就去下單」。

百佳老闆稍早也開直播，表示從凌晨開始，就忙個不停，不斷有網友寄惡意私訊謾罵，雖然經過澄清後，還是有人搞錯繼續在罵，但更多人知道後立刻認錯，也有許多人表達力挺，讓他相當感謝，也覺得台灣人素質很高。