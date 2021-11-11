前駐泰國代表李應元於今（11）日晚間辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後至感哀慟不捨，總統至為感念李前代表即使抱病，仍堅持為台灣的外交，堅守在第一線打拚；尤其在今年5月，台灣受到疫情衝擊之際，李前代表身在泰國，為台灣的疫苗供應進度努力奔走。

張惇涵表示，李前代表從早年投入黨外，到投身海外的民主運動，即便被列為黑名單、遭受禁錮，但始終為了爭取台灣的民主勇敢無畏，在李前代表和眾多先進的努力下，最終促成刑法100條修正。之後歷任立法委員、駐美副代表、勞委會主委、雲林縣副縣長，並兩度擔任行政院秘書長；乃至蔡總統任內，擔任環保署長及駐泰代表。總統感念李前代表是她重要的工作夥伴；他終其一生的奮鬥，可謂民主的鬥士、台灣的守護者。

張惇涵表示，總統盼望李前代表的家屬節哀珍重。雖然李前代表離我們遠去，但他永遠是我們最好的夥伴，他的爽朗幽默，他摯愛台灣、奉獻民主的信念，將與我們永遠同在。