2000年時因一場午後豪雨，挾帶崩落的土石約6萬立方公尺，長驅直入村莊，沖垮華山通往松角部落的松華橋，土石更填滿溪谷，現在存留一塊大石頭見證驚人的大自然力量。（盧金足攝）

水保局將華山地區特有山林風光，本土咖啡與華山溪土石流整體治理成效作資源整合，就地取材以生態工法整治華山。（盧金足攝）

華山國小的「小小咖啡師」體驗咖啡五感的藝術響宴，帶領民眾認識台灣咖啡中的香氣密碼。（盧金足攝）

華山商圈熱推創意風味餐，讓觀光客到雲林古坑遊玩人氣景點，也能大飽口福。（盧金足攝）

打造的梳子壩分離土石流帶來的侵害。（盧金足攝）

咖啡飲品風潮帶動全世界，由行政院農業委員會水土保持局南投分局企畫監製的《第一杯咖啡》，為首部以台灣咖啡為主題的微電影，台灣咖啡進軍日本的試金石，成功打開日本咖啡市場，雖然一杯來自台灣的咖啡比日本當地咖啡貴數倍，仍吸引很多咖啡愛好者，打開台灣咖啡金字招牌的水保局南投分局，不只投注於水土保持，也翻轉農業產業價值。

水土保持局近年在雲嘉地區成立咖啡專區，力邀與咖啡有連結的藝人拍攝微電影《第一杯咖啡》，水保局南投分局為協助行銷古坑咖啡，也拍攝「第一杯咖啡」微電影，就是以古坑鄉歷史建築「永光派出所宿舍」為重要故事場景，名列古坑第一件登錄歷史建築的建物，咖啡飄香讓世界認識台灣咖啡產地之美。

水土保持局南投分局分局長陳榮俊說，為推廣台灣咖啡，在雲林大草嶺及嘉義阿里山地區」推動咖啡專區，吸引年輕人投入產業，《第一杯咖啡》微電影鏡頭走遍雲林古坑綠色隧道、雲林古蹟咖啡館、草嶺咖啡三合院、阿里山咖啡農田等，發揮最大「影」響力。

近幾年來全球常面臨大自然考驗，水土保持局南投分局不遺餘力地推廣「水土保持教育宣導計畫」，透過水土保持教具、志工培訓與校園宣導等多元教學方案，讓民眾對於水保知識有更深層的認知。

民眾宅在家防疫多時，疫情漸穩定，出遊機會增多，「華山六寶風味餐令人回味無窮」，陳榮俊表示，各家餐廳拿手菜，運用在地食材既健康又養生，多名女性主廚料理菜色令人驚艷，再品嘗古坑咖啡，為旅遊增加更多難忘的記憶。

華山商圈熱推創意風味餐，由華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜，開發的特色餐飲與手作產品，讓觀光客到雲林古坑遊玩人氣景點，也能大飽口福。

雲林縣是台灣的農產重鎮，其中古坑鄉的咖啡還登上國際舞台，古坑的華山現在蔚為咖啡品牌，帶動周遭的觀光產業，經水土保持重建，減少大自然反撲機會，當地民眾對2000年時因一場午後豪雨，挾帶崩落的土石約6萬立方公尺，長驅直入村莊，沖垮華山通往松角部落的松華橋，土石更填滿溪谷，造成防砂壩與護岸遭受沖毀，格柵攔也遭淹沒，造成村民的生命班全及財產損失。

農業委員會水土保持局南投分局展開護溪整治，建置完整的防治土石流設施，崩塌地的處裡，打樁整坡復育土地。

其中，打造的梳子壩分離土石流帶來的侵害，還在於2003年7月20日成立華山土石流教學園區，讓參觀者對水土保持知識能有更深一層的認識，增加民眾防災與避災觀念。

陳榮俊強調，水保局將華山地區特有山林風光，本土咖啡與華山溪土石流整體治理成效作資源整合，就地取材以生態工法整治華山，並進行土石流災害成因、防治過程及防砂壩等構造物實物解說，增加民眾防災與避災觀念。

水土保持局南投分局以專業技術保護山林，還透過深度體驗農村活動，行銷推廣地方產業和遊程，從傳統中創新、整合、發掘新的觀光資源，活化農村觀光產業。