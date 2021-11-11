台灣元宇宙先行者、新世代VR平台業者XRSPACE宣布，第四季正式推出「GOXR」全球首創虛擬互動式展覽平台，提供品牌客戶全新的虛擬即時互動體驗與3D展示空間，除了與朱銘美術館合作，推出世界唯一「3D虛擬互動式朱銘美術館」，也由文化內容策進院促成台灣內容產業與科技結合，共邀國立故宮博物院攜手打造藝術文化元宇宙。

GOXR是一款協助品牌、企業與內容創作者拓展3D虛擬空間的展覽平台，用戶可透過手機、平板，與VR頭戴顯示器走入虛擬展覽空間、參加多人即時互動的線上活動，XRSPACE表示，GOXR技術強調線上多人即時互動，並支援跨終端、跨平台服務，將實體展覽空間無限延伸至虛擬空間，實際將元宇宙概念落實於產業應用。

GOXR首次與朱銘美術館合作，將「太極系列」與「人間系列」延伸至虛擬美術館之外，朱銘的經典雕塑作品也以嶄新的方式結合互動式技術在虛擬展覽空間裡呈現，並透過朱銘AI虛擬人、互動式3D 展品物件，讓美術館不局限於靜態展覽，而能提供即時互動交流，XRSPACE認為，能夠提供比任何2D獨立式觀展平台更深層的體驗方式，且完全解決了地域性與時差的限制。

XRSPACE創辦人周永明表示，十年前他就認為進入虛擬空間能夠Bring People Together（讓人們在一起），多人即時互動將人類的社交溝通推動到下一階段，是未來很重要的方向，這不只是科幻小說，這就是元宇宙的概念，元宇宙就是未來的網際網路，像當年在還沒有智慧型手機的時期，他已預見它的可能性。

周永明進一步表示，GOXR不只是單一的元宇宙，將協助企業、品牌、博物館、新銳藝術家、音樂KTV、直播、商展等，提供平台及工具給各產業輕鬆打造屬於他們的元宇宙，XRSPACE希望能攜手不同產業的夥伴一起領先未來，讓人才一展創意。

另外，XRSPACE也宣布，故宮博物院將在GOXR中開闢新型態虛擬文物展間，除了期望輔佐故宮實體場域，達到虛實混合體驗價值之外，將領先全球著名國家級博物館，率先開創文化歷史典藏，與數位科技共榮於元宇宙的新典範。