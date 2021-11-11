根據北市府與大巨蛋協調工作會議紀錄顯示，「遠雄公司表示建照4變之避難層認定部分，於11／1與建管處召開會議確認避難層認定，建管處目前簽核中。遠雄公司表示預計11月底完成建照4變程序。」（讀者提供／楊亞璇台北傳真）

北市府於去年8月大巨蛋復工時記者會簡報中仍強調，「目前部分樓梯未加上防火區畫牆，本府要求遠雄須完成變更程序，加裝後才核發使用執照。」（讀者提供／楊亞璇台北傳真）

柯市府助攻幫遠雄解套，認定大巨蛋「B1為避難層」。（本報資料照）

大巨蛋持續孵蛋中，不過，北市建管處查出，地下樓層安全梯未設防火區畫，無法直通1樓的地面避難層，違反《建築技術規則》，並要求遠雄應重新變更設計，否則不核發使用執照。豈料， 如今北市府態度大轉彎，現竟打算直接認可大巨蛋B1為避難層，等於替遠雄解套，意即大巨蛋第4次建照變更有望前進一大步。議員痛批，根本就是放水。

去年8月7日大巨蛋復工後，北市建管處於今年2月抽查時發現2項缺失，包括地下1樓通往1樓地面避難層的「5座戶外逃生梯構造」不符建築技術規則第97條，及未檢討第99條屋頂避難平台，當時建管處強硬要求改正，否則不核發使照。

今年8月2日遠雄向建管處申請大巨蛋第4次變更設計，另一方面，遠雄的「改正方式」卻是以「體育館地下1層為避難層」為基礎，提出防火避難性能審查計畫，已於9月4日經台灣建築中心評定通過，引爆柯市府聯手遠雄設局蔡政府放水疑雲。

但2月過去了，中央遲未核發認可通知書，據悉，就是卡在是否將B1視為避難層之疑義，而營建署也發新聞稿重申避難層應由北市府認定，將球丟回柯市府。期間議員於質詢時關心避難層如何認定，建管處皆閃爍其詞，不願正面回應。

建管處日前2度召集台北市建築師公會及遠雄建築師代表，進行會議討論，終於在11月1日會議確認同意B1作為避難層。據了解，遠雄援引其他案例，主張北市其他大型建築不是只有地面層是避難層，北市府認為B1確實符合「通達地面層」的法規定義，可認定為避難層。

對此，建管處表示，營建署110年4月8日營署建管字第1100017950號函（略以）：「按『避難層：具有出入口通達基地地面或道路之 樓層。』為建築技術規則建築設計施工編第1條第34款所 明定，依上開規定，避難層不限於地面一層，地面一層以外之樓層如合於上開規定，亦得作為避難層。」

建管處也證實，本案經設計建築師舉信義新光三越A8、A9、A11為例，檢討以下沉式廣場之地下一層做為避難層使用，尚符合前開釋示，並經市府建管處邀集建築師公會等開會討論後，原則同意依設計建築師檢討之位置做為避難層使用。

由於安全梯需要通達避難層，若B1作為避難層，代表僅B2至B1須調整安全梯防火區畫，違反建築技術規則97條問題將隨之解套，而99條違規，遠雄也已確認依照規定修改，2項重大缺失解決後，大巨蛋通過第4次建照變更，可謂勢在必行，也形同搬開遠雄取得使照、大巨蛋營運的關鍵絆腳石。

北市議員林亮君直言就是在放水、為遠雄開大門，當初為何加註要符合97條？北市府竟推翻自己的認定，那都審要不要重做？去年8月北市開記者會時，叫人家設置防或區畫牆包覆樓梯，如今才一年就認定B1為避難層，完全為遠雄開脫、規避第97條。

林亮君質疑將造成公安疑慮，B1是通透的廣場、無任何隔間，若發生火災時，煙都會卡在B1、會先嗆死，且消防車不可進到B1，民眾沒有辦法立刻被接走，還是要到1樓逃生，炮轟市府要求遠雄改善的項目都棄守，「大巨蛋的公共安全到底還要退讓到什麼程度！」