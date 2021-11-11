被封為「大馬波神」的性感女網紅蕭佩兒（糖糖，Siew Pui Yi)，擁有亮麗外型和傲人上圍，IG吸引超過1500萬粉絲追蹤，人氣相當驚人，平時不吝於分享火辣美照的她，近日曬出一段30秒影片，讓網友看了血脈賁張。

蕭佩兒近日接下新廣告，替品牌拍攝一段30秒影片，只見她穿上斜肩短版小可愛，隨著音樂熱舞，胸前挖洞設計，讓她的渾圓雙峰快掉出來，另外，她換上一套細肩帶紅色深V亮片禮服，下半身開高衩到大腿根，超深事業線和東西半球一覽無遺，火辣指數破表，網友看了都驚呼「太性感了吧」、「令人難以置信的美」。

其實，來自馬來西亞的蕭佩兒，之前經營YouTube頻道，是以清純形象聞名，主要拍攝旅遊Vlog、化妝及生活類短片，近年改走性感風，人氣不減反而持續攀升，2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一，2017年更代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，奪下第三名的佳績，讓她順利轉型為世界級網紅，過去兩年更推出了3本寫真集，獲封「性感波神」，IG追蹤人數高達1585萬。