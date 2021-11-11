在旅遊業復甦與股民追捧之下，美國租車業者Avis Budget集團今年以來股價翻漲近7倍。據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，Avis Budget股價勁揚，道瓊交通平均指數（Dow Jones Transportation Average）今年約三分之一漲幅拜其所賜。

隨著經濟解封，民眾開始報復性出遊，帶動租車需求攀升，連帶提振Avis股價。另一方面，在Avis計畫將電動車加入全球車隊陣容的消息傳出後，網路論壇Reddit股票討論群組「華爾街押注」（WallStreetBets）開始號召散戶大軍買進，進一步推升其股價。

Avis對於運輸類股影響力極大。以11月2日為例，在Avis獲利改寫新高消息的激勵下，該公司股價翻倍成長，帶動運輸類股上漲近7％並改寫新高。若沒有Avis助攻，道瓊交通平均指數表現恐怕不會如此亮眼。