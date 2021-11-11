越南今年初疫情升溫，導致許多工廠產能受挫，作為全球紡織產業重鎮，越南產能停擺對許多知名品牌供貨造成極大的影響，愛迪達（Adidas）警告，受到越南廠停產及供應瓶頸的衝擊，今年下半年損失約1億產品，將對銷售造成12億美元（折合新台幣約333億）的損失。

《路透社》報導，愛迪達財務長奧邁爾（Harm Ohlmeyer）表示。越南廠從7月關閉到9月，一直到10月才逐漸重啟，導致愛迪達今年下半年損失了約1億產品；奧邁爾也提到，海運港口的延誤讓整體情況更加惡化，約三分之一的貨物受到延宕。

越南廠佔愛迪達約28%的產能，主要是為該公司生產鞋子。奧邁爾稱，愛迪達已經將約3000萬的產能移至大陸、印尼，目前正在重新規劃受到封鎖措施影響的亞洲市場庫存，將會以空運的方式將產品運送給客戶。

然而，儘管該公司及時採取應對措施，這些產能的損失也將讓今年Q4和明年Q1的總銷售大幅減少約12億美元，不過好消息是，供貨網路於今年底前即可恢復。

愛迪達執行長羅斯特（Kasper Rorsted）預估，第四季銷售將持平，全年銷售成長17至18%，明年至少成長8至10%；此外，該公司計畫將在2022年前，降低打折商品的數量，並漲價5%。