基於公司營運綜效考量，輪胎大廠華豐橡膠（2109）11日經董事會決議認購輪圈大廠健信科技的私募普通股，將不超過2.5億元為限，此次交付或付款條件，將一次付清。至於每股認購價格，依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項的規定辦理，待實際成交每單位價格公布，另行補充公告。

華豐表示，公司將以自有資金支應，本次認購尚需待健信股東會通過本次私募案後，始得進行。

華豐累計今年前三季合併營收逾39.69億元、年增14.69％，因營業毛利率，及營業利益，均同步增加，稅後盈餘2.81億元、年增31.53％，EPS1.01元，優於去年同期0.77元。

不過，華豐今年第三季合併營收12.72億元、年減5.26％，因營業毛利率、營業利益及營業外收入淨額，均同步減少，稅後盈餘逾6666萬元、年減51.45％，EPS0.24元，低於去年同期0.49元。