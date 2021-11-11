購地大王-興富發建設（2542）再押寶台中七期！今（11）日公告以總價20.9億元、取得西屯區市政路與文心路口約733坪土地，換算單價每坪285萬元。據悉，興富發未來計畫朝2~3房中小坪數規劃住宅產品。

興富發特別偏愛台中七期，今年陸續購地共計6筆，總計取得土地面積超過4300坪，合計共砸下122億元重金在七期購地囤貨。

興富發最新入手的這塊約733坪土地，位於七期市政路、文心路二段上，距離台中捷運水安宮站不遠。該土地上有棟2層樓建物，過去幾年經營過多家餐廳，近3年在市場上出售的訊息不斷。

台中房仲業者表示，去年地主開出每坪300萬元出售土地，由於該土地雙面臨路，且鄰近捷運站點，搭上近年房地產行情高漲，最後由興富發以每坪285萬元高價購入。根據興富發的重訊公告顯示，這筆交易案原地主共有11人，據悉，地主是來自彰化的林姓家族長期持有，部分成員具有開發商背景。