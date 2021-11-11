針對美國近期涉台言論，北韓官方令人意外地對美台關係發表強硬言論，指稱美國目的是把台灣打造成反華前哨基地，不斷消耗中國力量，北韓將把美國在台灣問題上的霸權主義與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕與嚴密注視。
據《環球時報》報導，這篇由北韓外務省發表題為《美國應慎重妥善處理涉台問題》的文章說，近期中國就美國總統和國務卿分別發表聲明「協防台灣」、支持台灣參與聯合國體系一事，強烈譴責和反對外部勢力干涉內政，再次強調捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。
文章指出，前幾天中國外交部長王毅在義大利與美國務卿布林肯的會談中警告，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其它的前途；台灣除了作為中國的一部分，沒有其它的國際法地位。美國在涉台問題上再犯下錯誤，將會招致中美關係全面脫鉤。美方如果繼續打台灣牌，不僅給中美關係造成顛覆性的巨大風險，也必將嚴重損害美方自身利益。
近日美國在涉台問題上更加明火執仗，其目的是把台灣打造成為徹底實現自身戰略服務的反華前哨基地，不斷消耗中國力量，進而永久分裂中國。
文章強調，北韓早已闡明，台灣形勢與朝鮮半島局勢「不無關係」。我們將美國在台灣問題上的霸權主義行為與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕，予以嚴密注視。美國必須立即停止侵犯他國主權、干涉內政行徑。
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