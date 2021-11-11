針對美國近期涉台言論，北韓官方令人意外地對美台關係發表強硬言論，指稱美國目的是把台灣打造成反華前哨基地，不斷消耗中國力量，北韓將把美國在台灣問題上的霸權主義與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕與嚴密注視。

據《環球時報》報導，這篇由北韓外務省發表題為《美國應慎重妥善處理涉台問題》的文章說，近期中國就美國總統和國務卿分別發表聲明「協防台灣」、支持台灣參與聯合國體系一事，強烈譴責和反對外部勢力干涉內政，再次強調捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

北韓外務省發表題為《美國應慎重妥善處理涉台問題》的文章，抨擊美國總統和國務卿分別發表有關協防台灣與支持台灣參與聯合國體系。並稱台灣問題將與朝鮮半島局勢聯繫起來。（圖／北韓外交部網頁）

文章指出，前幾天中國外交部長王毅在義大利與美國務卿布林肯的會談中警告，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其它的前途；台灣除了作為中國的一部分，沒有其它的國際法地位。美國在涉台問題上再犯下錯誤，將會招致中美關係全面脫鉤。美方如果繼續打台灣牌，不僅給中美關係造成顛覆性的巨大風險，也必將嚴重損害美方自身利益。

近日美國在涉台問題上更加明火執仗，其目的是把台灣打造成為徹底實現自身戰略服務的反華前哨基地，不斷消耗中國力量，進而永久分裂中國。

文章強調，北韓早已闡明，台灣形勢與朝鮮半島局勢「不無關係」。我們將美國在台灣問題上的霸權主義行為與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕，予以嚴密注視。美國必須立即停止侵犯他國主權、干涉內政行徑。