大陸晶圓代工龍頭中芯國際11日晚間宣布高層人事重大調整，台積電前共同營運長「蔣爸」蔣尚義辭去副董事長與執行董事職務，聯合首席執行長梁孟松、獨立非執行董事楊光磊也辭去執行董事、獨立非執行董事職務，引發市場震撼。這些高層都曾經在台積電長期擔任要職，並由前董座周子學所延攬，甚至中芯今年7月才發股獎勵，沒想到事隔半年，台系人馬全面撤出中芯董事會。

公告指出，梁孟松為了專注於履行聯合首席執行長職責，辭去執行董事職務，自2021年11月11日起生效，但仍繼續擔任中芯聯合首席執行長。楊光磊則為了專注於其他業務，辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員職務。梁孟松為台積電前研發處長，2009年離開台積電，隨後前往三星擔任研發副總經理，推動三星28奈米至14奈米製程快速發展，2017年10月在周子學加入中芯國際。

蔣尚義去年回鍋中芯國際，以67萬美元（約新台幣1900萬元）的年薪與報酬聘任，梁孟松因沒被周子學事先告知，深感不被尊重，導致梁孟松在董事會上憤而請辭，最後在大力安撫梁孟松之下，傳出中芯國際贈其價值2250萬人民幣的住宅，年薪更來到153萬美元(約新台幣4300萬元)；中芯國際還在今年7月，給予梁孟松、蔣尚義A股限制性股票，換算當時新台幣約1億元，可說是重金留人。

然而，當年延攬梁孟松、蔣尚義等台積電老將進入中芯國際高層的周子學，今年9月因身體因素辭任中芯國際董事長，但保留董事職位。中芯國際則是持續在北京的12吋晶圓廠建設，以及宣布將在上海、深圳擴張產能，但是成熟製程所需的深紫外光(DUV)微影設備，在今年2月與ASML重新簽訂一份12億美元的訂單，期限在今年底到期，至今仍無下文，甚至市場傳出，中芯國際期盼蔣尚義可以透過關係取得ASML的深紫外光(EUV)曝光機，但日前遭ASML中國區總裁沈波證實，除了EUV曝光機以外的設備都可以取得，掐死中芯國際的最後希望。

蔣尚義也在先前不斷表明，想在大陸半導體產業推動後段製程的Chiplet技術，似乎未獲中芯高層支持，最後選擇離開，梁孟松則是在先進製程發展受限後，主要推動的14奈米製程面臨巨大困境，這也讓中芯國際將主力擺在28奈米製程，如今蔣尚義、梁孟松，以及擔任過研發處長的楊光磊都從中芯董事會撤出。