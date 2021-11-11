（取自謝欣霓臉書）

衛福部長陳時中去年赴私人餐會唱歌、喝酒影片流出，前民進黨立委謝欣霓在臉書以他自身經驗指出，應該是現場的傳播妹（或名媛）拍攝的，還說傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了喔！

謝欣霓表示，她第一次上酒家是在台南當縣議員的時候，因為當時副議長喜歡在酒家審預算，當時我27歲，真的算年幼無知，以為酒家只是吃飯唱歌的地方，愛吃的她，真心喜歡酒家菜，真的好吃！

謝欣霓披露，還記得當時的局處首長，很難推辭議會的邀約，都匆匆來快快走，只留下府會聯絡人在現場招呼。私人餐宴更是為難，尤其是老朋友邀約，也很難請對方一一點名現場來賓！

謝欣霓認為，就影片看來，應該是現場的傳播妹（或名媛）拍攝的。她還記得多年前參加一位企業家的邀宴，他的餐會有個規矩就是傳播妹的手機一率暫且保管，餐會後才一一歸還，這樣才能真正的賓盡主歡啊！！

謝欣霓最後說，傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了喔！

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