中央健保署高屏業務組為感謝工、農、漁會平日積極參與提升健保數位化服務及避免群聚風險，11日以Teams線上視訊方式辦理110年度工農漁會業務講習及表揚評比績優單位。本年度評比整體成績第一名由高雄市外燴飲食職業工會奪得，不論是辦理網路加退保、健保卡，或是保費收繳及宣導服務，均拔得頭籌，表現最為全面凸出。

為增進服務品質，健保署高屏業務組自107年即辦理轄區高屏澎縣市785家工、農、漁會「健保五夠讚」業務評比，透過激勵投保單位良性競賽交流，為會員提供更優質服務。疫情期間，高屏業務組更聯結工、農、漁會積極推動健保數位化服務，協助會員健保業務網路申辦零接觸。

屏東縣中藥服務人員工會及高雄市鳥松區農會連續3年蟬聯分組第一名，大高雄電腦資訊服務工會及高雄市民有市場零售攤販工會則在資料申報正確性與網路化程度上名列前茅。大高雄營建土木工會及大高雄餐飲業工會，利用單位臉書專頁及製作年、桌曆等方式積極宣導健保櫃檯及健康存摺行動化服務成效表現最為突出，而高雄市小港區漁會及屏東保險業工會亦因提升網路申報，則是今年首度獲獎。

高屏業務組組長林淑華表示，因應疫情，積極推展數位化及行動化服務，轄區785家工、農、漁會單位，服務保險對象逾105萬人。今年評比結果，投保單位利用網路申報提升數位化服務已高達97％，提供會員正確迅速的健保服務。另該組為及時宣導健保重要資訊及擴展即時業務諮詢服務管道，亦於今年7月積極與單位建立LINE群組，期許工、農、漁會為健保署擴大便民服務的生力軍，保障保險對象權益。