美國「有線電視新聞網」（CNN）11日報導，研究人員指出，西班牙度假勝地大加納利島（Gran Canaria）由於太常有遊客在野外「激情」，留下大量垃圾並傷害植被和地表，正對當地沿岸沙丘生態系造成「毀滅性的後果」。

CNN報導，大加納利島以馬斯帕羅馬斯（Dunas de Maspalomas）自然保護區聞名，是歐洲僅存的少數移動沙丘（shifting dune）生態系之一，對往來歐洲和非洲的候鳥十分重要。但近年來，當地幾乎已成為純粹的度假勝地，每年吸引達1400萬遊客，生態教育意義卻被「完全放棄」。

澳洲福林德斯大學（Flinders University）海岸研究教授赫斯普（Patrick Hesp）和其他學者共同撰文指出，研究人員在當地繁忙的2018年5月期間，研究了沙灘上的298個「戶外激情熱門地點」，發現遊客們踐踏植被、為打造適合的「巢穴」而肆意移除植物或沙子、隨地大小便，以及亂丟菸蒂、保險套、衛生紙、濕紙巾、罐頭等垃圾。甚至在完全禁止一般人進入的特別保護區中，也發現了56個激情地點。

赫斯普指出，上述行為不僅對植物造成嚴重傷害，也曾發現作為當地象徵的大加納利巨蜥（Gran Canaria giant lizard），因誤食保險套而死亡的案例。他強調，研究人員並非要求人們別在戶外激情，而是要提醒這些行為可能造成的傷害，因為每天有數百人不知節制地在同一區域激情，對野外生態的傷害可能「不亞於開越野車」。